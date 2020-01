L'episodio è stato denunciato ai carabinieri

Ha ancora vivo il ricordo dell’aggressione di una paziente, Alessandra Carpinteri, medico in servizio alla guardia medica dell’ospedale Muscatello di Augusta. La vittima ha rimediato delle contusioni giudicate guaribile in 10 giorni, causate da una raffica di pugni da parte dell’autrice dell’aggressione, 60 anni. Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione, la sessantenne non avrebbe voluto pagare il ticket ma quando la vittima ha chiesto degli atti che attestassero l’esenzione è andata su tutte le furie. Ad intervenire è stato un tecnico dell’impianto antincendio poi il medico si è recato dai carabinieri per denunciare l’episodio.

“Ho chiesto solo la documentazione – racconta il medico, Alessandra Carpinteri- e poi sono stata aggredita. Mi sono divincolata e poi ho cercato aiuto, poi prestatomi da un tecnico addetto agli impianti antincendio. Ho paura a ritornare in servizio, in passato ci sono stati dei diverbi mai però aggressioni fisiche. La guardia medica è anche in una zona isolata e da tempo chiediamo maggiore sicurezza”