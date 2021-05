tratti in salvo nel mediterraneo

E’ diretto al porto di Augusta un mercantile con 38 migranti

Gli stranieri salvati da un naufragio

Saranno trasferiti su una nave per la quarantena

Un mercantile con a bordo 38 migranti è in rotta verso il porto di Augusta come indicato dal Governo nazionale dopo che il comandante della nave aveva chiesto in mattinata in che rada dirigersi.

Salvati al largo del Mediterraneo

Tra gli stranieri ci sarebbero 33 uomini, una donna e 4 bambini, che, secondo una prima ricostruzione, sono stati recuperati nel Mediterraneo centrale. I migranti si sarebbero trovati su un barcone che procedeva alla deriva ma sono stati tratti in salvo dall’equipaggio del mercantile.

Verso il porto di Augusta

In mattinata, la nave si trovava a circa 20 miglia da Pozzallo per poi spostarsi verso le coste del Siracusano, in particolare al largo di Avola. Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Siracusa, i migranti saranno sistemati sulla nave per la quarantena, se ci saranno minori non accompagnati quest’ultimi saranno trasferiti in un centro di accoglienza.

Le indagini

Le forze dell’ordine procederanno alle operazioni di identificazione degli stranieri ed accerteranno se tra essi vi sono gli organizzatori della traversata in mare.

Le inchieste sul traffico di migranti

Una decina di giorni fa, gli agenti di polizia di Siracusa hanno arrestato due moldavi accusati di essere al timone di una barca a vela con a bordo 70 migranti intercettata nel pomeriggio di ieri nelle acque del Siracusano da una motovedetta della Guardia di finanza.

Il controllo in mare

Il veliero di circa 12 metri batteva bandiera francese è stato individuato dal mezzo nautico della Stazione navale di manovra della Finanza di Messina ed il personale, ritenendo che il natante fosse coinvolto in traffici illeciti, ha proceduto, a seguire la barca diretta verso le acque territoriali. Il controllo ha consentito di accertare la presenza a bordo del veliero di circa una settantina di occupanti di sedicente nazionalità iraniana ed irachena e due di nazionalità moldava.