ci sono a bordo 471 stranieri

Il ministero dell’Interno ha dato l’autorizzazione per lo sbarco al porto di Augusta della Geo Barents, la nave ong di Medici senza frontiere, con a bordo 471 migranti. Nelle prossime ore, saranno avviate le procedure per l’accoglienza degli stranieri che saranno sottoposti a visita medica per verificare se tra loro ci sono persone positive al Covid19.