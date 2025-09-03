Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno eseguito il fermo nei confronti di due egiziani, di 41 e 22 anni, indicati come presunti scafisti dell’imbarcazione intercettata nelle ore scorse a 10 miglia da Portopalo con 64 migranti.

I migranti

Gli stranieri, di nazionalità egiziana, bengalese, marocchina, pakistana e siriana, sono stati poi condotti nel porto commerciale di Augusta per le operazioni relative alla prima accoglienza e alle successive fasi di fotosegnalamento e identificazione da parte della Polizia scientifica e dell’Ufficio immigrazione della Questura di Siracusa.

Le indagini

Nel corso delle indagini è emerso il ruolo dei due egiziani che sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo quanto emerso dalle testimonianze entrambi avrebbe avuto un ben preciso ruolo nella conduzione dell’imbarcazione e nella gestione dei sistemi di navigazione durante l’intera traversata. SR1