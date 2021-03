Arriverà in mattinata al porto di Augusta la Sea Watch 3, la nave ong tedesca con a bordo con 363 migranti soccorsi al largo delle coste della Libia.

Nelle ultime ore il Governo italiano ha deciso di far sbarcare gli stranieri nella rada siciliana. Dal comando della Sea Watch sono partiti diversi appelli per via delle condizioni degli stranieri, piuttosto stremati. Una richiesta è stata inoltrata a Malta ma alla fine l’Italia ha dato l’autorizzazione per l’arrivo ad Augusta.

Allertati dalla Prefettura di Siracusa i soccorsi così come il personale dell’azienda sanitaria per provvedere all’esecuzione dei tamponi che, come da protocollo, saranno effettuati sulla nave.