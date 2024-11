indagini dei carabinieri

Un giovane è rimasto ferito in Ortigia, il centro storico di Siracusa a seguito di una lite scoppiata poco meno di mezz’ora fa. Secondo una prima ricostruzione, la vittima mentre si trovava in via Trieste, a due passi dal tempio di Apollo, sarebbe stata centrata da dei pallini esplosi da un’arma ma non è chiaro se da una pistola giocattolo, con munizioni a salve o altro, o da una vera. Dagli ultimi riscontri dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, si tratterebbe di una pistola ad aria compressa.

Ferito in ospedale

Secondo i militari, il giovane non è in pericolo di vita ed è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa per accertamenti.

Indagini dei carabinieri

Sono in corso degli interrogatori per riuscire a ricostruire la dinamica e le modalità dell’agguato e ad identificare l’autore del ferimento. La Procura di Siracusa, che coordina le indagini, ha aperto una inchiesta,