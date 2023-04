Si avvicina alla ex moglie e suona il braccialetto, arrestato

15/04/2023

Non appena si è avvicinato alla ex moglie, è suonato il braccialetto elettronico che aveva addosso. Poco dopo, sono piombati i carabinieri di Carlentini, nel Siracusano, che hanno bloccato l’uomo, 50 anni, arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie, come disposto dal Tribunale di Siracusa.

Il braccialetto elettronico per ex marito stalker

Secondo quanto previsto dalla misura cautelare, a cui era sottoposto, sarebbe dovuto stare ad una distanza non inferiore ai 300 metri dalla donna, inoltre gli era stato imposto il braccialetto elettronico. Nonostante questi obblighi, il 50enne non avrebbe resistito alla tentazione di raggiungere la vittima che si trovava ad Agnone Bagni, nel territorio di Augusta.

50enne sotto casa della ex moglie

A quel punto, i carabinieri, a cui è arrivata la segnalazione del braccialetto, si sono recati in prossimità della casa della donna dove c’era l’ex marito, tratto in arresto. “In considerazione che la misura fino a quel momento adottata non si è dimostrata sufficiente, il Tribunale di Siracusa ha disposto per l’uomo la traduzione presso la Casa circondariale di Cavadonna” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Marito condannato per omicidio

E’ stato condannato all’ergastolo Massimo Cannone, 45 anni, tappezziere di Lentini (Siracusa) finito sotto processo per l’omicidio della moglie, Naima Zahir, uccisa con una coltellata nella loro casa, a Lentini, nel marzo dello scorso anno. La sentenza è stata emessa dai giudici della Corte di Assise di Siracusa al termine della Camera di consiglio. Secondo quanto emerso nelle indagini degli agenti della Squadra mobile di Siracusa, al comando del dirigente Gabriele Presti, l’uomo avrebbe ammazzato la consorte perché si sentiva oppresso, come da lui stesso ammesso poche ore dopo il provvedimento di fermo, e così, approfittando della distrazione della vittima, che era sul letto ed aveva gli auricolari, le avrebbe inflitto una coltellata mortale. In un primo momento, l’imputato aveva negato ogni accusa e secondo la polizia aveva in mente di scappare.