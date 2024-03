Stroncato da un malore a trentatré anni. È morto la scorsa notte, nel sonno, Paolo Nigro, 33 anni, ex consigliere comunale di Carlentini, eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle e candidato sindaco nella stessa città della provincia di Siracusa. Nigro, che viveva a Lentini, era laureato in Scienze e tecnologie agrarie e da anni era impegnato in politica e nel sociale. Ad rendersi conto del decesso è stato il padre che, non vedendolo, è andato nella sua camera e lo ha trovato privo di vita. La sua scomparsa ha sconvolto le due comunità del siracusano dove Nigro era conosciuto e apprezzato.

Il cordoglio

Tra i primi a esprimere profondo cordoglio i colleghi di partito della sua città che, sui social, hanno scritto: «Ci ha lasciato una persona straordinaria, un ragazzo come pochi. In questo triste momento siamo vicini al dolore della famiglia». Anche i deputati regionali del M5S hanno espresso cordoglio ai familiari: «Una notizia che ci ha profondamente addolorato», è stato il commento del capogruppo all’Ars Antonio De Luca. «È vivo in noi il suo grande entusiasmo, l’attivismo la competenza e l’amore per la sua comunità». Cordoglio è stato espresso, a nome della giunta e del consiglio comunale, dal sindaco Giuseppe Stefio e dal presidente dell’assise Giuseppe Carnazzo.

Altro lutto a Catania

Altro lutto in Sicilia. Il mondo siciliano della pubblicità piange per la scomparsa di Carlo Trischitta. Se ne è andato a 64 anni stroncato da un male che ha combattuto con l’energia che da sempre lo ha accompagnato sia nel mondo del lavoro che nella vita di tutti i giorni.

È stato un campione della raccolta pubblicitaria passando dalle Tv alla cartellonistica, dalla carta stampata alla radio. Sportivo con un trascorso da rugbista, Carlo Trischitta era uno dei volti più conosciuti a Catania ma anche a Palermo, dove ha lavorato ed è stato apprezzato anche lì per diversi anni, dai politici come dai funzionari regionali e dai colleghi, rivali, amici. Ha chiuso la sua carriera da agente della Dse Pubblicità.

Nel corso della sua lunga carriera, la sua naturale empatia lo portava a essere invitato a destra e manca, ad organizzare lui stesso eventi che sono cosa diversa dai party, mettendo insieme le anime più disparate di Catania.

