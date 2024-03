a siracusa

Una stretta alla movida selvaggia ed ai parcheggiatori abusivi è stata impressa dagli agenti di polizia protagonisti nelle ore scorse di una vasta operazione di controllo a Siracusa.

Contrasto alla movida selvaggia

Le aree più battute sono state Ortigia, il centro storico della città, e le altre aree frequentatissime dai giovani, tra cui la Pizzuta, a ridosso del Mc Donald’s, dove, quasi ogni sera, si incontrano ragazzini, alcuni dei quali protagonisti di evoluzioni in sella ai propri scooter o moto creando disagi ai residenti delle palazzine vicine. Anzi, sono in molti a giurare che ci sono delle gare clandestine, pericolosissime perché il rischio di farsi male è elevato.

Stretta sui parcheggiatori

I controlli sono stati estesi anche in quelle sacche di Ortigia dove spesso stazionano i parcheggiatori abusivi: la presenza delle auto della polizia ha fatto da deterrente ma se ne saprà di più nelle prossime 24, perché è di certo il sabato sera la giornata più “calda”. Nel corso di questa operazione di controllo, durata 2 giorni, gli agenti hanno prestato attenzione alle violazioni del codice della strada. A tal proposito ha partecipato il personale della Polizia municipale. Tra le infrazioni più assidue, l’uso del telefonino durante la guda.

Le sanzioni

“I due giorni di controlli hanno consentito di perseguire un significativo risultato sotto il profilo della prevenzione, attesa la massiccia presenza delle pattuglie impiegate. Nel complesso, sono state identificate, nell’arco dei due giorni di servizi, 633 persone controllati 353 veicoli. Per comportamenti illeciti alla guida di indisciplinati automobilisti sono stati sanzionati 91 conducenti, tra cui alcuni utilizzatori di apparecchi telefonici cellulari” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Il questore

“L’azione intrapresa dalla Polizia di Stato – dice il questore Roberto Pellicone – in queste ultime settimane, e nelle due giornate dedicate al rispetto del codice della strada, mira a rafforzare negli utenti la sicurezza percepita innalzando il livello dei controlli in vari ambiti come, ad esempio, il contrasto alle droghe, la stretta sui parcheggiatori abusivi e, in generale, ad ogni altra forma di illegalità. Infine, particolare attenzione è stata posta alla sicurezza dei nostri giovani nei luoghi della movida e nelle adiacenze degli istituti scolastici con il progetto -scuole sicure”.