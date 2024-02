controlli della polizia a siracusa

Maxi sanzioni degli agenti della Divisione di polizia amministrativa della Questura di Siracusa nei confronti dei titolari di due locali, uno alla Borgata l’altro ad Ortigia, nell’ambito delle attività contro la movida selvaggia.

Titolare denunciato

Il proprietario del pub che si trova alla Borgata, frequentato da tanti giovani, è stato anche denunciato perché aveva trasformato il locale in una discoteca che avrebbe attirato tante persone, solo che, per una iniziativa del genere servono delle autorizzazioni ed al termine del controllo si è scoperto che non ce ne erano.

Le altre irregolarità

Inoltre, il titolare avrebbe ingaggiato dei buttafuori, che, però, non erano in regole con le norme. Infine, è emerso che il locale era sprovvisto di apparecchiatura per la rilevazione del tasso alcolemico a disposizione dei clienti e così, inserendo altre irregolarità, la polizia ha emesso sanzioni per un ammontare di circa 9000 euro.

Il blitz in Ortigia

I controlli della polizia si sono estesi in un altro locale, ricavato in Ortigia, il centro storico della città, noto per consumare pasti e bevande. Nel corso dell’ispezione, gli investigatori si sono accorti che il titolare non aveva pagato il suolo pubblico, anche lui, come il suo collega sanzionato, non aveva a disposizione l’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico.

La sanzione

In questa seconda circostanza sono state elevate sanzioni per un importo pari a quasi 5000 euro, a cui seguirà il provvedimento di chiusura temporanea dell’attività, quale sanzione accessoria.

“I controlli amministrativi vengono effettuati nell’ottica della prevenzione, nell’esclusivo interesse dei fruitori degli esercizi pubblici e della maggior parte degli imprenditori del settore che assicurano un ottimale servizio all’utenza rispettando tutte le regole e le direttive di legge” fanno sapere dalla Questura di Siracusa che avvierà, insieme alle altre forze dell’ordine, degli altri controlli per frenare il fenomeno della movida selvaggia.