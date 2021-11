la storia di un uomo di 66 anni di siracusa

Su un necrologio la frase di un uomo che racconta di essere morto perché non credeva al Covid19

Un appello a chi ancora non crede alla drammatica forza del virus

E’ morto di Covid19 un siracusano di 66 anni, Giuseppe Giuca, che, però, prima di morire ha chiesto che sul suo necrologio fosse lasciata una frase.

L’appello sul necrologio

“Se avessi creduto alla pandemia, se avessi creduto al Covid, oggi racconterei un’altra storia ma non questa storia”. Un monito a chi ancora, nonostante le migliaia di morti, crede che il virus sia una semplice influenza e non rispetta le regole per il contenimento dell’emergenza sanitaria. Evidentemente, la vittima ha sottovalutato la forza distruttrice del Covid19, per cui, in modo lucido, ha deciso di lasciare la sua drammatica testimonianza che possa suonare come un appello contro gli scettici.

I morti in Sicilia

Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 56 (14 in più rispetto alla settimana precedente). A causa di alcuni riconteggi, il numero provvisorio di persone decedute attribuibili alla settimana appena conclusa è però pari a 34. Complessivamente le persone decedute sono 7146, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,2% (2,3% la settimana scorsa).

Pericolo restrizioni a Lentini

I numeri del contagio da Covid19 sono in aumento, siamo arrivati a 100 positivi”. Lo ha detto il sindaco di Lentini nel corso di un video messaggio sulla sua pagina social in cui ha manifestato la sua preoccupazione sull’impennata del contagio che potrebbe avere delle conseguenze sia sotto l’aspetto sanitario sia economico, in quanto se si dovesse superare la soglia potrebbero scattare dei provvedimenti restrittivi, come accaduto tempo fa alla vicina Francofonte.

Al via la terza dose

L’Asp di Siracusa ha rese note le modalità per ricevere il vaccino alle persone tra i 40 ed i 59 anni. “Basterà recarsi direttamente in uno dei punti vaccinali attivi, il cui elenco per l’Asp di Siracusa è pubblicato nel sito internet aziendale alla voce “Centri vaccinali di Siracusa”, oppure prenotarsi attraverso la piattaforma dedicata e raggiungibile selezionando l’apposito banner del sito regionale dedicato (https://www.siciliacoronavirus.it) o direttamente all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it accessibile anche dalla home page del sito internet aziendale www.asp.sr.it”.