il lavoro inizierà a novembre

Un murales dedicato al Seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio sarà realizzato sulla grande facciata del palazzo adiacente alla basilica di Santa di Santa Lucia al Sepolcro, nella piazza intitolata alla patrona di Siracusa.

L’autore

L’autore sarà Andrea Ravo Mattoni, uno street artist di fama internazionale che già in altre città d’arte, anche all’estero, ha riprodotto e elaborato in grande scala i quadri di grandi pittori del passato. ​L’iniziative è stata direttamente del sindaco Francesco Italia con l’idea rivolta all’arrivo, il prossimo dicembre, delle spoglie di Santa Lucia custodite a Venezia. Sarà la terza volta che le reliquie della vergine arriveranno nella sua città natale: la prima volta fu nel 2004, poi nel 2014.

Dove sarà allestito il murales

Il capolavoro di Caravaggio spiccherà sulla piazza più grande di Siracusa creando un collegamento ideale con la basilica, con il sagrato recentemente riqualificato dal Comune, nel cui altare è custodito il quadro originale del 1608.

Il sindaco

“Sono certo che il murales – dice il sindaco Italia – contribuirà a rafforzare l’identità di un luogo che è strettamente legato alla vicenda di Lucia, in particolare al suo martirio, e che connota il sentimento religioso dei siracusani che vi abitano. Inoltre vuole essere un omaggio ai fedeli, ai devoti della Patrona e a quanti, nel mese di dicembre, si recheranno a visitare le spoglie, che così avranno modo di ammirare, attraverso la riproduzione, un’opera dotata di grande forza e intensità. Ringrazio i condomini, la Curia e la parrocchia, in particolare fra’ Daniele, per avere accolto l’idea e per averla sostenuta”.

L’artista al lavoro a novembre

​Ravo inizierà a dipingere il prossimo novembre così da terminare il murales in tempo per i festeggiamenti in onore di santa Lucia. Nella sua produzione artistica in giro per il mondo, un’attenzione particolare è rivolta al classicismo e le opere di Caravaggio occupano uno spazio importante.