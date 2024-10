Mercoledì 16 Ottobre alle ore 18:00 verrà inaugurata all’Oratorio di San Lorenzo “(Se la memoria ha un futuro)”, un’opera dell’artista milanese Stefania Gesualdo. In occasione della commemorazione del furto della Natività del Caravaggio, l’artista reinterpreta il celebre quadro perduto proponendone una riproduzione interamente cucita a mano. Dopo la presentazione del lavoro, l’artista darà inizio a una performance che trasformerà l’opera davanti agli occhi del pubblico, in un’esperienza coinvolgente e profonda che esplora il tema della memoria e della perdita, evocando alla scomparsa del capolavoro di Caravaggio.

Residenza e ispirazione

A conclusione di una residenza voluta e organizzata da Amici dei Musei Siciliani, Stefania Gesualdo presenta un’opera site specific che esplora i temi della memoria, della perdita e della trasformazione. Il progetto prende il nome da un libro di Leonardo Sciascia, ‘’A futura memoria’’, che raccoglie scritti “su certi delitti, su certa amministrazione della giustizia e sulla mafia”. È proprio dal desiderio di verità e giustizia di fronte ai tanti misteri irrisolti della storia italiana recente che l’artista ha concepito il suo progetto.

Il furto della Natività

Al secondo posto nella Top Ten Art Crimes dell’FBI, la Natività con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi (1600) fu trafugata dall’Oratorio nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969. Nonostante nel corso degli anni siano state raccolte diverse dichiarazioni sulle sorti del quadro da parte di pentiti di mafia, il furto resta irrisolto e avvolto nel mistero.

L’Arazzo e la modifica al messaggio

Come nell’opera originale, il monumentale arazzo presentato (268x197cm) gioca con il contrasto tra luce e ombra. Le figure umane sono ricamate su un fondo nero, emergendo delicatamente dal buio grazie ai fili di cotone perlato utilizzati per il ricamo. Sulla scia della sua esplorazione concettuale, Stefania Gesualdo introduce una modifica al messaggio originario dell’opera: al posto della scritta “Gloria in excelsis Deo”, il cartiglio dell’angelo reciterà il titolo del progetto: “Se la memoria ha un futuro”.

Performance e riflessione Simbolica

La performance finale arricchirà l’esposizione dell’arazzo, offrendo una riflessione simbolica sulla scomparsa dell’opera di Caravaggio. Attraverso gesti evocativi, l’artista trasformerà l’opera, creando un’esperienza visiva che invita a riflettere sul tema della perdita e della memoria. Il risultato sarà un’installazione in continuo divenire, che evolve davanti agli occhi del pubblico, mantenendo viva la tensione tra presenza e assenza.

A coronare l’opera, una scritta luminosa al neon, “A futura memoria”, brillerà sopra l’arazzo, citando il titolo del celebre libro di Leonardo Sciascia e invitando a riflettere sul valore della memoria, tanto individuale quanto collettiva, e sull’importanza di non dimenticare ciò che è stato, anche nelle sue forme più drammatiche.

Un’indagine sul valore della Memoria

“Se la memoria ha un futuro” non è solo un tributo alla Natività di Caravaggio, ma un’indagine sul valore della memoria collettiva e sul rischio dell’oblio che si interroga su cosa resta, su ciò che la memoria può trattenere e su quello che rischia di essere perduto. ‘’Rileggere oggi quelle parole, “A futura memoria (se la memoria ha un futuro)” mi sembra una precisazione, una nota di preoccupazione quanto mai attuale, in un momento storico e politico in cui i conflitti attuali non sembrano affatto avere memoria della storia’’ dichiara l’artista, e aggiunge “Quando parliamo di « ciò che resta », il concetto implica già una mancanza, qualcosa che c’era e che non c’è più, come appunto il quadro di Caravaggio. Si tratta quindi di uno stato di cambiamento, di trasformazione o di adattamento e della fragilità che lo caratterizza’’.

Ricordare e Dimenticare

Attraverso la performance e la scritta luminosa, l’artista richiama l’attenzione sulla sottile linea tra il ricordare e il dimenticare, come già avevano fatto Sciascia e Pasolini, ammonendo sulla necessità di una memoria critica e consapevole per evitare che si ripetano gli errori del passato. “Siamo particolarmente felici di aver ospitato in residenza Stefania Gesualdo per questo progetto che già nel titolo esprime una grande forza evocativa; e con l’opera realizzata evocheremo la presenza della Natività di Caravaggio trafugata ormai 55 anni fa ma, soprattutto, attraverso la performance, ne ricorderemo l’assenza. Sarà un’esperienza forte, emozionante, un pugno allo stomaco che incasseremo a futura memoria” dice Bernardo Tortorici di Raffadali, Presidente di Amici dei Musei Siciliani.

L’opera sarà svelata il 16 Ottobre, e lo stesso giorno inizierà la performance che si concluderà il 17 Ottobre. La tela sarà poi esposta sull’altare fino al 20 Ottobre per poi essere spostata nell’anti-oratorio, dove rimarrà visibile al pubblico, insieme a un video della performance, fino al 20 Novembre.

