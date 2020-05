Nascondeva armi e droga in casa, disoccupato arrestato dai carabinieri

Redazione di

24/05/2020

I carabinieri di Priolo hanno arrestato un disoccupato di 31 anni, Emilio Cristian Contavalle, disoccupato con precendenti penali, trovato in possesso di cocaina ed armi. Come disposto dai magistrati della Procura di Siracusa, l’uomo è stato condotto in carcere, nel penitenziario di Noto in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento restrittivo. I carabinieri, nei giorni scorsi, avevano messo sotto osservazione il disoccupato che conoscevano bene per via dei suoi trascorsi e grazie ad alcune segnalazioni erano venuti a conoscenza di quelle armi e della droga custodite nella sua casa. È stato così deciso di compiere una perquisizione al termine della quale, i militari hanno rinvenuto nell’armadio della camera da letto una pistola calibro 9 modello “Bruni” in buone condizioni e perfettamente funzionante, con canna modificata e pronta a sparare “corredata da caricatore contenente alcune cartucce del medesimo calibro”. Inoltre, nello stesso armadio c’erano altre cartucce sfuse e una pistola a salve con tappo rosso. Infine, i carabinieri di Priolo hanno scovato otto dosi di cocaina e del materiale per confezionare le dosi, oltre a banconote di vario taglio per un totale di 1675 euro, ritenuti il provento di pregressa attività di spaccio. “Verifiche tecnico-balistiche verranno effettuate sull’arma clandestina rinvenuta, per accertare se sia stata utilizzata o meno in passato per fatti delittuosi” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa.

