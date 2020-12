le sanzioni dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Augusta hanno reso noti i risultati dei controlli relativi al rispetto delle restrizioni imposte dal Governo nazionale per allentare l’espansione del contagio. Le sanzioni, ai danni di 23 persone, residenti nella zona nord del Siracusano, ammontano a circa 10 mila euro. “La maggior parte di loro è stata sorpresa mentre circolava senza valido motivo in orari non consentiti” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Inoltre, i militari, nell’ambito dei controlli sul rispetto del codice della strada hanno ottenuto i seguenti risultati: 4 multe contestazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 5 per mancanza di copertura assicurativa RCA; 3 per guida di veicolo senza aver conseguito la prescritta revisione periodica; 2 per guida di veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida. Le violazioni contestate hanno raggiunto un importo di circa 15 mila euro, sono stati ritirati 6 documenti di circolazione e sottratti complessivamente 30 punti dalle patenti di guida.

Nell’ambito dei controlli sul consumo di droghe, militari dell’Aliquota radiomobile di Augusta hanno segnalato un 19enne poiché trovato in possesso di marijuana, mentre quelli della stazione di Melilli hanno segnalato un 24enne scovato con 1 grammo di hashish.

A Siracusa, la polizia ha arrestato Stefano Pintaldi, 29 anni, siracusano, per minacce, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale ma deve anche rispondere di detenzione abusiva di arma, in quanto nella sua disponibilità aveva un coltello per il cui possesso occorre essere autorizzati. Era sfuggito alla polizia che si è messa all’inseguimento della sua macchina, bloccata in via Francica Nava, a nord di Siracusa.

I controlli sono scattati anche per i 4 passeggeri, tra cui due ragazze minorenni e due giovani maggiorenni, tutti quanti originari del Marocco. Nella borsetta di una 15enne, gli agenti di polizia hanno rinvenuto una modica quantità di hashish, un bilancino di precisione e numerose bustine utilizzate per il confezionamento dello stupefacente. Per tale ragione, la giovane è stata denunciata. Un altro dei passeggeri della Bmw un giovane marocchino di 20 anni, è stato segnalato all’autorità amministrativa per possesso di marijuana.