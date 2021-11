ormeggiata al porto di augusta

Fermo per una nave mercantile ormeggiata al porto di Augusta

Il provvedimento è stato emesso dalla Capitaneria di Porto

Tra le violazioni, la mancanza di misure di sicurezza a bordo

I militari della Capitaneria di Porto di Augusta hanno emesso un provvedimento di fermo amministrativo a carico di una nave mercantile straniera, in attesa di effettuare operazioni commerciali. La nave si trova ormeggiata nel porto di Augusta.

Le violazioni

Alla nave sono state contestate numerose gravi carenze strutturali (eccessiva corrosione delle lamiere e presenza di fori sia sui ponti scoperti che dentro le stive del carico), numerosi malfunzionamenti degli impianti di sicurezza ed antincendio (impianto rilevazione incendi, impianto estinzione fisso in sala macchine ed apparati radio), degli allarmi di macchina e degli impianti di automazione, dei sistemi di illuminazione e di comunicazione d’emergenza.

Ambiente di lavoro insicuro

Nel corso del controllo sono state riscontrate, inoltre, numerose rilevanti carenze relative agli standard minimi di vita e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui l’equipaggio presta la propria attività, tra cui la scarsa igiene delle cucine e della cambusa di bordo, l’inadeguatezza (per quantità e qualità) delle provviste alimentari, la presenza di cibo scaduto o avariato, la vetustà degli arredi delle cabine dell’equipaggio ed il malfunzionamento dei bagni di

bordo, il mancato pagamento dello stipendio di tutti i marittimi imbarcati e la mancanza, per qualcuno di essi, di un valido contratto di lavoro.

I nuovi controlli

“Il provvedimento di fermo sarà revocato soltanto successivamente alla eliminazione delle gravi carenze riscontrate, da certificare a cura dell’Amministrazione di bandiera e dell’organismo riconosciuto della nave e, in ultimo, da accertare a cura degli Ispettori P.S.C. (Port State Control) della Capitaneria di Porto-Guardia costiera di Augusta” spiegano dalla Capitaneria di Porto.

Quinto fermo

E’ la quinta nave straniera sottoposta quest’anno nel porto di Augusta a provvedimento di fermo. “Rimane sempre alta l’attenzione della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta nelle attività di controllo a salvaguardia della sicurezza della navigazione ed a tutela dell’ambiente” concludono i militari della Capitaneria di Porto di Augusta.