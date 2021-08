Continuano gli arrivi pure a Lampedusa

La nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, con 322 persone a bordo, chiede da giorni un porto sicuro per far sbarcare i migranti salvati nel Mediterraneo. Domenica, è giunto un nuovo appello di Cecilia Strada: “Hanno bisogno di scendere, al più presto”. La nave si trova a dieci miglia al largo del porto di Augusta (Siracusa): è stato assegnato Augusta come porto sicuro.

95 minori a bordo

La Ong ha spiegato di avere a bordo 322 migranti, tra cui 95 minori, di cui 82 sono non accompagnati. Cinque dei bambini hanno meno di 5 anni, uno ha solo due settimane. La nave dovrebbe giungere al porto intorno alle 12.30.

La nave era a una trentina di miglia dalla costa meridionale della Sicilia, davanti al tratto tra Licata e Sciacca, nell’Agrigentino, e da almeno 4 giorni chiedeva un porto sicuro. Alla fine per la ResQpeople la destinazione è arrivata, il 17 agosto, con lo sbarco ad Augusta, nel Siracusano. Ma la storia si ripete e adesso Cecilia Strada, via Twitter, ha sollecitato le autorità a non perdere altro tempo: “Hanno bisogno di scendere, al più presto”, ha scritto.

La situazione a Lampedusa

Poche miglia a ovest della Geo Barents, a Lampedusa domenica si è registrata una relativa calma rispetto a sabato (quando con tre imbarcazioni erano giunti oltre 160 nordafricani), con due arrivi di tunisini: 4 in mattinata e 24 nel pomeriggio (tra loro 4 donne, due delle quali incinte, e due minori accompagnati), tutti condotti all’hotspot di contrada Imbriacola, da dove stamane sono stati trasferiti 204 ospiti, portati sulla nave quarantena Atlas che ha attraccato a Cala Pisana.

Nella serata di sabato, altri 50 migranti erano stati trasferiti da Lampedusa con la nave di linea diretta a Porto Empedocle e arrivata domenica a destinazione.

E lunedì mattina, un barchino di 8 metri è stato bloccato dalla motovedetta Fusco della Guardia di finanza a 2 miglia a Sud di Lampedusa. A bordo, c’erano 14 tunisini, fra cui tre donne, una delle quali incinta, e 6 minori accompagnati. Il gruppo è stato portato all’hotspot di contrada Imbriacola dove sono presenti oltre 430 migranti, a fronte dei 250 posti disponibili.

Molteni, continui sbarchi da Ong in Sicilia

“L’ennesima Ong straniera, la Geo Barents, con bandiera norvegese con 322 migranti economici sbarca in Italia, in Sicilia ad Augusta. E altri 100 migranti approdano a Roccella Jonica. Sono oltre 5.000 i migranti da Ong Sar approdati in Italia nel 2021, nel 2019 con Salvini Ministro dell’Interno sono stati solo 500. Nel disinteresse delle Istituzioni Europee, nell’assenza di una politica comunitaria sul diritto di asilo, gli altri Stati Europei difendono confini e frontiere, tranne l’Italia. Se manca una politica comune europea per i flussi marittimi nel Mediterraneo ci sarà mai una gestione condivisa sull’Afganistan?”. Lo dichiara Nicola Molteni sottosegretario all’Interno in una nota.