cresce attesa per ondata di afghani

Ha appena attraccato al porto di Augusta (Siracusa) la nave Resq People con a bordo 166 migranti soccorsi in alcuni interventi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. L’Italia aveva concesso ieri sera l’autorizzazione ad entrare in porto.

Bucalo (Fdi), “Lamorgese intervenga, centinaia positivi al Covid”

“Il ministro dell’Interno, Lamorgese, superi l’atteggiamento minimalista assunto rispetto al fenomeno migratorio e guardi in faccia la realtà. In Sicilia continuano ad arrivare migliaia di immigrati e, secondo quanto risulta dagli accertamenti, a centinaia risultano positivi al Covid. Molti di questi, addirittura, riescono ad eludere i controlli e scappano con il pericolo di un ulteriore dilagare del virus. Peraltro, questo accade in un territorio vicinissimo al passaggio in area gialla, la cui popolazione sarà costretta ad ulteriori restrizioni. Da siciliana e da italiana, chiedo che il governo fermi questa spropositata ondata di arrivi”. Lo dichiara Ella Bucalo, parlamentare di Fratelli d’Italia.

I numeri del Viminale: sbarchi aumentati del 128%

Rispetto all’anno precedente da agosto 2020 a luglio 2021 sono sbarcati in Italia 49.280 migranti, il 128 % in più dell’anno precedente. I minori non accompagnati sono stati 7.843 (+155,26%). Lo si evince dal dossier del Viminale che prende in esame un anno di attività e di iniziative di tutte le componenti del ministero dell’Interno, pubblicato ogni anno in occasione della tradizionale riunione del 15 agosto del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica che quest’anno si svolge a Palermo. Gli scafisti arrestati sono stati 147. Il paese da cui partono più barconi è la Libia (45,3%) seguito da Tunisia (35,9%) poi Turchia, Algeria, Grecia, Egitto e Montenegro.

Afghanistan: Ue cerca argine ai migranti

Gli Usa hanno già accolto quasi duemila civili afghani e hanno stanziato 500 milioni di dollari per i rifugiati, la Gran Bretagna annuncia che ne accoglierà 20 mila, ma l’Europa teme che possano essere molte di più le persone in cerca di protezione.

Merkel e Draghi concordano sulla necessità di aiutare i più vulnerabili, a partire dalle donne. “L’Europa sarà all’altezza”, assicura Draghi. Intanto prosegue il ponte aereo per portare in Italia collaboratori afghani da Kabul: un C130 arriverà oggi a Fiumicino con 85 a bordo. Altri due con ulteriori 150 persone decolleranno dalla capitale afghana in giornata.

Turchia, eretto un muro per bloccare afghani

C’è già un muro in costruzione al confine della Turchia con l’Iran per impedire il nuovo flusso di rifugiati dall’Afghanistan, dopo che i talebani hanno preso il controllo di Kabul. In costruzione una barriera di 243 km, dei quali 156 già completati

Il muro è alto 3 metri, rinforzato da filo spinato e trincee, che si trova nella provincia di Van. La Turchia, che ospita già 3,7 milioni di siriani fuggiti dalla guerra, teme infatti un nuovo afflusso di rifugiati afghani.