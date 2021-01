parla un medico dell'asp di siracusa

“È da anni che prendete il Viagra di nascosto per fare bella figura, fregandovene del bugiardino, della sua composizione e degli effetti collaterali che questo farmaco potrebbe provocare e adesso che si tratta di salvare vite umane si sollevano dubbi sulla composizione”.

Lo afferma il vicedirettore del Dipartimento prevenzione medico, Servizi di epidemiologia e medicina preventiva dell’Asp di Siracusa, Ugo Mazzilli, in merito alle perplessità sul vaccino sollevate soprattutto dai cosiddetti No Vax. “La Pfizer è la stessa casa farmaceutica che produce il Viagra e il vaccino contro il Covid19” aggiunge il medico, non nuovo ad attacchi graffianti contro gli scettici. Infatti, nei giorni scorsi, li ha presi di mira, definendoli dei “parassiti” .

“Non volete vaccinarvi? Beh non è obbligatorio, quindi siete liberissimi- diceva il medico, Ugo Mazzilli – di non farvelo somministrare. Sappiate però che una volta partita la campagna vaccinale a rischiare sarete voi e tutti coloro che condividono le vostre stesse idee. E sapete perché? Perché man mano che i vostri amici, parenti e concittadini si immunizzeranno grazie al vaccino, il virus andrà alla ricerca degli indifesi, ossia di coloro che la pensano come voi”.

Frattanto, a Siracusa, è arrivato il primo box contenente le prime 195 dosi di vaccino anticovid preso in carico dal Centro trasfusionale dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

Nel corso del mese di gennaio, secondo il cronoprogramma diramato dall’Assessorato regionale della Salute,

le ulteriori dosi di vaccino destinate alla provincia di Siracusa verranno somministrate in prima fase ai

soggetti più a rischio che si sono prenotati e cioè al personale delle Aree Covid, dei Pronto soccorso, delle

Terapie intensive, del 118, per poi estendere la vaccinazione agli altri.

“La vaccinazione sappiamo non è obbligatoria – ha detto il direttore generale dell’Asp di Siracusa

Salvatore Lucio Ficarra – ma c’è un obbligo morale e civico da parte di tutti noi”.