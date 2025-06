I risultati del congresso

Cambio al timone nella provincia di Siracusa per il partito di “Noi Moderati”. Il nuovo coordinatore del gruppo della provincia è Nino Campisi. Il congresso ha visto la presenza di membri di spicco del partito, tra cui il coordinatore politico nazionale Saverio Romano, il coordinatore in Sicilia Massimo Dell’Utri, il portavoce nazionale Ignazio Messina e il vicecoordinatore regionale e siracusano Peppe Germano.

L’identikit di Campisi

Avvocato penalista, e strenuo oppositore oppositore dell’amministrazione di Avola e del sindaco Rossana Cannata in prima persona, Antonino Campisi si era presentato come candidato a sindaco di Avola nella primavera del 2022, ma fu sconfitto al ballottaggio. A dicembre dello scorso anno entra a far parte del partito Noi Moderati, venendo nominato lo scorso gennaio come membro del Dipartimento Nazionale di Giustizia, sempre sotto le insegne di Noi Moderati. Adesso, dopo poco più di 6 mesi all’interno del partito di Maurizio Lupi, la nomina a coordinatore del gruppo nella provincia di Siracusa, da anni roccaforte di Fratelli D’Italia, del quale sia il sindaco Rossana Cannata che il suo predecessore, Giovanni Luca Cannata, fanno parte.

Gli altri eletti

Campisi non è stato il solo ad essere eletto durante suddetto congresso. Sono stati nominati oltre a lui Nello Mortellaro vicecoordinatore, Joe Frasi presidente e Carmelo Longo segretario. Un’equipe che gode di un’inossidabile fiducia da parte dei membri di spicco del partito, come riportato dal coordinatore di Noi Moderati in Sicilia Massimo Dell’Utri che, intercettato immediatamente dopo la fine del congresso, ha rilasciato delle prime dichiarazioni: “Noi Moderati conclude cosi le celebrazioni dei congressi provinciali nelle otto province con l’eccezione di quella di Palermo che celebrerà il suo congresso il prossimo 5 luglio. A Nino Campisi e alla sua squadra il massimo sostegno della nostra comunità politica”.