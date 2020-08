Intesa tra Regione e Governo nazionale per la nomina del commissario, responsabile per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa. La scelta è caduta sul prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto. La realizzazione dell’opera avverrà con il sistema adottato per il ponte di Genova in modo da velocizzare i tempi della burocrazia.

Il finanziamento è pari a 200 milioni di euro, fondi riservati alla Sicilia dall’art. 20 sull’edilizia sanitaria. L’assessore Ruggero Razza ha già disposto, attraverso l’Asp, il concorso di progettazione dell’opera: sono scaduti i termini e presentate le proposte progettuali. Il commissario dovrà operare con il supporto tecnico dell’Asp di Siracusa.

“Ci siamo trovati d’accordo col premier sulla opportunità di nominare commissario il prefetto Scaduto, per la serietà e affidabilità della persona. Adesso bisogna correre e bruciare le tappe”, ha dichiarato il governatore Musumeci.

“La prima sarà la nomina della commissione che dovrà selezionare il progetto. Con l’assessore Razza e i vertici dell’Asp daremo al commissario tutto il supporto necessario affinché Siracusa e la sua provincia possano vedere realizzato un sogno a lungo inseguito”.