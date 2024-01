è guido monteforte

Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Guido Monteforte Specchi, è il nuovo commissario straordinario per la costruzione dell’ospedale di Siracusa. Il decreto di nomina è stato firmato dal sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano e a confermare l’avvenuta firma è il parlamentare di Fratelli d’Italia, Luca Cannata. Prende il posto di Giusi Scaduto, ex prefetto di Siracusa, ora a Lucca, a cui era scaduto il mandato nel mese di novembre del 2023.

“Dopo i passaggi tecnico amministrativi, arriverà la pubblicazione in Gazzetta – spiega il vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera -. Devo ringraziare il prefetto Giusi Scaduto per quanto fatto finora, grazie all’operato di sua eccellenza siamo finalmente riusciti a compiere passi importanti per avere la struttura che la provincia merita”.

“A questo punto della vicenda, con un progetto già arrivato alla conclusione, il nostro governo ha valutato di nominare un tecnico che rappresenta il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa. Continuiamo con la conferma del nostro impegno per la realizzazione nel brevissimo termine del polo ospedaliero di Siracusa. Il Governo Meloni dimostra di avere a cuore con i fatti la nostra provincia” conclude Cannata