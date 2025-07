È approvato il progetto definitivo del nuovo ospedale di Siracusa. E’ quanto emerge nel decreto firmato dal commissario per la realizzazione della struttura, Guido Monteforte, che certifica l’importo dell’opera: oltre 372 milioni di euro.

Cosa dice il decreto

L’approvazione del progetto, redatto dalla Rti Proger, comporta “la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera”, inoltre entro un anno si procederà con i “decreti di espropriazione” per consentire la costruzione del presidio sanitario sulla Statale 124, tra Siracusa e Floridia, che sarà su 3 piani, con 425 posti letto. Il provvedimento è stato notificato all’assessorato regionale alla Salute, all’Asp di Siracusa ed al Rup.

I soldi

In merito ai soldi, 200 milioni sono frutto dell’accordo di programma tra Stato e Regione, ai tempi del Governo Musumeci e del suo assessore alla Salute, Ruggero Razza, altri 100 li ha messi a disposizione lo Stato, sotto forma di fondi ex articolo 20, frutto dell’intesa tra l’amministrazione regionale ed il Governo Meloni, il resto, come aveva annunciato nei mesi scorsi il presidente della Regione, Renato Schifani, circa 48 milioni li metterà l’Asp, costola della stessa amministrazione regionale, infine, “ulteriori 24.179.693,48 in fase di assegnazione, per i quali con delibera di Giunta regionale viene confermata la volontà regionale di garantire le risorse necessarie per la realizzazione dell’opera nella sua interezza, estendendo la quota di finanziamento dell’articolo 20” scrive nel decreto il commissario.

Manca un ultimo dettaglio

Nello stesso decreto, il commissario precisa che manca un ultimo passaggio: il dirigente regionale per la Pianificazione strategica ” ha comunicato al Commissario straordinario NOS l’inoltro al Ministero della Salute

della Scheda intervento numero 70 riguardante la costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa, inerente l’iter di finanziamento dell’opera per cui si è in attesa del perfezionamento dell’Accordo di programma”, per cui “nelle more del perfezionamento dell’iter per la piena copertura finanziaria, l’obiettivo della presente fase è ottenere l’approvazione del Progetto Definitivo in linea tecnica nella prospettiva di speditezza che governa la procedura per giungere alla realizzazione dell’opera”.

Dea di secondo livello

Nel decreto, è lo stesso commissario ad annunciare che sarà un ospedale Dea di secondo livello. C’erano e ci sono ancora delle perplessità su questo aspetto, sollevate dall’ex parlamentare regionale, Enzo Vinciullo, per cui la norma, il decreto Balduzzi, non consente un altro Dea di secondo livello in quanto nel distretto sanitario riguardante Siracusa Catania e Ragusa con queste caratteristiche ce ne sono già tre, il massimo consentito, e tutte a Catania. L’europarlamentare Ruggero Razza ha sempre contestato questa tesi, sostenendo la possibilità di una deroga. “L’opera viene già individuata come DEA di II livello” scrive nel decreto il commissario Guido Monteforte. Gli altri passaggi chiave saranno sotto l’aspetto tecnico la redazione del Progetto esecutivo e poi la gara d’appalto.