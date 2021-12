sarà valutato entro il 19 dicembre

Presentato lo studio di fattibilità del nuovo ospedale di Siracusa

Sarà valutato entro il 19 dicembre prossimo

Si procederà poi alla variante urbanistica ed all’esproprio dei terreni

Il Raggruppamento temporaneo di professionisti (Rto) ha presentato lo studio di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ospedale di Siracusa. Come fa sapere la Prefettura di Siracusa è in corso una verifica sugli elaborati da parte di una società genovese, la RINA CHECK, che concluderà il lavoro entro il prossimo 19 dicembre.

Verso la variante urbanistica

In caso di esito favorevole, si procederà immediatamente alla pubblicazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica sui siti del commissario, nella persone del prefetto di Siracusa, e del Comune di Siracusa e a convocare la conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri, visti e nulla osta da produrre unitamente alla richiesta all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente della variante urbanistica.

L’espropriazione dei terreni

Dalla pubblicazione dello studio, inoltre, decorrerà il termine di trenta giorni per le osservazioni dei proprietari delle aree da espropriare, come precisato nel corso di un incontro con gli stessi e i progettisti svoltosi in Prefettura il 30 novembre 2021, anche allo scopo di meglio illustrare la nuova soluzione di accesso al realizzando nosocomio dalla SP 77, cosiddetta Tremilia, quale alternativa a quella originariamente ipotizzata dalla SS 124.

I costi

“La planimetria aggiornata delle are interessate dall’intervento e gli atti sin qui adottati (tra cui l’affidamento del servizio di verifica alla RINA CHECK s.r.l. per un importo € 1.084.815,57 oltre IVA ed oneri previdenziali ove dovuti, con un ribasso percentuale del 49%) sono visionabili sul sito https://nos.ospedale.siracusa.it.” spiega il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto.

L’ospedale

L’ospedale, che sarà di Secondo livello, avrà una superficie di 60 mila metri quadrati per un totale di 420 posti letto mentre l’investimento complessivo è di 200 milioni di euro di euro. Avrà tre piani, 425 posti letto, camere, singole, luce naturale ovunque, percorsi separati degenti-visitatori, immerso in un parco urbano di 16mila metri quadrati, specchi d’acqua per 18 mila metri quadrati.