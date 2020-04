Indagine della Polizia municipale

Appena due giorni fa, i vandali hanno danneggiato alcuni mezzi della Polizia municipale di Siracusa, approfittando di un controllo a piedi dei vigili urbani. Questa volta è toccato ad un centro per anziani di Grottasanta, uno dei quartieri di Siracusa ad alto rischio sociale, che è stato danneggiato e saccheggiato, come scoperto dagli agenti della Polizia municipale, avvertiti dalle richieste di intervento da parte dei residenti della zona, ma al sopralluogo, per verificare la conta dei danni, c’era pure il sindaco di Siracusa, Francesco Italia

“Attaccare il centro sociale di Grottasanta, rubare e vandalizzare – sostiene il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – ciò che conteneva, è un gesto vile e da codardi contro un luogo simbolo della vita di comunità dei nostri anziani, in un momento di emergenza nazionale e di estrema fragilità per i nostri nonni. Continueremo a difendere in prima linea la città e la proprietà pubblica da chi vorrebbe che le istituzioni arretrassero. Cari soci, sistemeremo il circolo e lo riapriremo non appena potremo nuovamente riabbracciarci”.

Proprio a Grottasanta, nelle settimane scorse un mezzo della Protezione civile è stato il bersaglio di una sassaiola che ha causato dei danni e un po’ di paura per gli operatori a bordo, impegnati a diffondere il messaggio ai cittadini di rispettare le misure contenute nel decreto “io resto a casa”.