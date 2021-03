stranieri salvati al largo della libia

Arrivata al porto di Augusta la Ocean Viking con 116 migranti

Avviate le procedure per lo sbarco degli stranieri

Ci sono 55 minori

Sono stati soccorsi al largo delle coste della Libia

“Ad Augusta è appena iniziato lo sbarco dei 116 naufraghi da Ocean Viking. I primi a scendere sono i minori non accompagnati. Prima dello sbarco, le autorità italiane hanno effettuato i test anti-Covid sui sopravvissuti”. Lo afferma Sos Mediterranee, la ong proprietaria della Ocean Viking che tra il 18 ed il 20 marzo ha soccorso i 116 stranieri al largo delle coste della Libia. Ci sono 55 minori, i migranti sono originari dei paesi subsahariani.

Le procedure

Per i minori non accompagnati, la Prefettura di Siracusa, che sta coordinando le operazioni, individuerà i centri di accoglienza. Le forze dell’ordine, invece, avvieranno le procedure per l’identificazione dei 102 migranti. Si valuterà se tra questi stranieri ci sono persone su cui pende un decreto di espulsione, come, del resto, è capitato in altre occasioni.