al via le operazioni di trasbordo sulla nave per la quarantena

Completati i tamponi sui 422 migranti a bordo della Ocean Viking, ormeggiata ad Augusta

Ci sono 49 migranti positivi, tra cui 8 minori non accompagnati

Sono iniziate le procedure per il trasbordo sulla nave per la quarantena Rapsody

I minori non accompagnati sono in partenza per i centri di accoglienza

Sono 49 i migranti positivi, tra cui 8 minori non accompagnati, a bordo della Ocean Viking, la nave della ong SOS Mediterranée ormeggiata al porto di Augusta.

Il trasbordo

Al via le operazioni di trasbordo degli stranieri: gli adulti ed i minori con famiglie saranno trasferiti sulla nave Rapsody, alla rada di Augusta da due giorni, dove osserveranno il periodo della quarantena. I minori non accompagnati sono già scesi dalla Ocean Viking per essere condotti nei centri di accoglienza e qui resteranno in isolamento.

Il salvataggio

La Ocean Viking, nei giorni scorsi, aveva tratto in salvo i migranti che stavano naufragando al largo delle coste della Libia. Ci serve subito un porto sicuro”, aveva fatto sapere Luisa Albera, coordinatrice di ricerca e soccorso a bordo della nave di Sos Mediterranee .”Questa settimana – ha aggiunto Albera – un numero altissimo di persone hanno cercato di fuggire dalla Libia attraverso il Mediterraneo centrale, anche a causa delle condizioni meteorologiche favorevoli alle partenze. Il team della Ocean Viking ha salvato la vita a 424 persone, non solo perché è un nostro obbligo di marittimi, ma anche perché come esseri umani continuiamo a credere nel diritto alla vita per tutti. La responsabilità passa adesso agli Stati che possono prestare assistenza: occorre assegnare senza indugio un porto sicuro per far sbarcare i sopravvissuti”.

Il sindaco

Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, sta seguendo l’evolversi della situazione, tranquillizzando la popolazione. “Un paese civile non può che essere un paese accogliente e vicino ai bisognosi, un paese attento ai deboli ed agli ultimi in generale”.