L'operazione è scattata a Siracusa

Blitz antidroga dei carabinieri in una palazzina di via Italia 103, a nord di Siracusa, una delle principali piazze dello spaccio del capoluogo. Nel corso di una perquisizione, i militari hanno rinvenuto in un buco, ricavato in una parete dello stabile, “262 dosi di cocaina per un peso complessivo di quasi 70 grammi, 150 dosi di marijuana per un peso complessivo di 105 grammi e un panetto di hashish del peso complessivo di 23 grammi” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

L’irruzione è scattata nel corso della nottata, quando i militari avevano tutte le informazioni su quell’ingente quantitativo di droga nella disponibilità di un gruppo, su cui sono concentrate le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa. D’altra parte, proprio quella parte di territorio della città è sotto il controllo di una banda, legata a filo doppio, con le cosche siracusane, che hanno il monopolio sul traffico della droga.

“Grazie invece all’intervento dei militari dell’Arma è stato sottratto alla disponibilità dei venditori di morte e posto sotto sequestro” dicono dal comando provinciale.