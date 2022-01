le richieste dell'accusa

Il Procuratore della Repubblica, Sabrina Gambino, al termine della sua requisitoria, ha chiesto l’ergastolo per Antonio Milone, 37 anni, e Antony Shasa Bosco, 29 anni, sotto processo per l’omicidio di Sebastiano Greco, ammazzato a colpi di pistola nell’ottobre del 2020 a Lentini.

La testimonianza di Milone

Sul movente di quella spedizione punitiva, una spiegazione l’avrebbe fornita proprio chi è accusato di aver premuto il grilletto: Antonino Milone, nel corso di 2 interrogatori, avrebbe spiegato che, nei mesi precedenti al delitto, Greco, ex gestore di un distributore di benzina, avrebbe venduto una partita di cocaina, consegnata alla compagna di Milone, poi, però, posta sotto sequestro. Al tempo stesso, la difesa sostiene che, sebbene armato, il 37enne avrebbe voluto solo dare un avvertimento alla vittima, senza volerla ammazzare.

La condanna dell’armiere

Precedentemente, nel processo con il rito abbreviato, il gup del Tribunale di Siracusa ha condannato a 4 anni ed 8 mesi di reclusione Alfio Caramella, 48 anni, lentinese, accusato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, indicato come l’armiere dei due imputati.

La testimonianza di un medico

Nel corso del processo, è stato anche sentito un medico del Pronto soccorso di Catania, che, quel giorno, prestò le cure ad un uomo, a cui, secondo gli inquirenti, avrebbe sparato Milone. In sostanza, dopo l’agguato a Greco, il 37enne, dopo essersi separato da Bosco, avrebbe provato a dileguarsi, chiedendo un passaggio ad un automobilista.

Sparati 5 colpi

A lui, avrebbe chiesto un passaggio per recarsi in ospedale ma quando gli avrebbe indicato un’altra direzione l’automobilista gli avrebbe detto di scendere dal mezzo. Da lì a poco, Milone avrebbe esploso 5 colpi d’arma da fuoco, ferendo alle gambe la vittima.

La difesa di Bosco

Bosco ha sempre negato la sua partecipazione al delitto. Ha raccontato, in varie fasi del procedimento giudiziario, di non aver mai saputo delle intenzioni di Milone, che lo avrebbe anche minacciato, con cui è arrivato in sella ad uno scooter su quello che sarebbe diventato il luogo del delitto.