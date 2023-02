la tragedia ad avola, nel siracusano

“Stavolta mi hai spento davvero, la mia vita, il mio cuore, la mia felicità, la mia casa sono andate via con te stamattina”. Sono le parole di Danilo Eroe, fratello di Salvatore Eroe, il 36enne operaio di Avola, deceduto nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro, ucciso da una potente scarica elettrica che lo ha folgorato mentre stava lavorando in un cantiere per la ristrutturazione di un immobile.

“Io senza te non sono nulla” il dolore del fratello

“Io senza di te non sono più nulla…Sei dentro di me! sei la mia vita ti amo amore mio per sempre ! Sei e sarai sempre la cosa più importante della mia vita” aggiunge sulla sua pagina social Danilo Eroe, molto conosciuto ad Avola in quanto campione di boxe.

Sindaco ferma festa in piazza

Tanta la commozione in città dove ieri si sono conclusi i festeggiamenti per il Carnevale, uno degli eventi più importanti per la città. “Ho deciso di sospendere -ha detto a BlogSicilia il sindaco di Avola, Rossana Cannata – la discoteca prevista in piazza perché non ce la sentivamo di ballare dopo una notizia così drammatica”.

Inchiesta della Procura

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per verificare le cause del decesso ed eventuali responsabilità in questo ennesimo incidente sul lavoro. Gli agenti del commissariato di Avola hanno avviato i primi accertamenti, sentendo innanzitutto i testimoni di questa tragedia allo scopo di verificare se il 36enne stesse operando in condizioni di sicurezza.

Le indagini della polizia

Un aspetto che sarà chiarito nelle prossime ore, non appena saranno conclusi gli interrogatori per la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno anche accertando se nella zona in cui vi è stato l’incidente sul lavoro sono presenti delle telecamere di sicurezza che consentirebbe di comprendere gli ultimi istanti di vita del 36enne.