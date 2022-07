il regista ed attore ha ritirato un premio

“In una zona della Sicilia come Siracusa, con questo meraviglioso barocco, mi viene in mente un film con un soggetto importante. Mi auguro di portare una commedia proprio qui, sarebbe un grande privilegio per me”. Lo ha detto ieri sera sul palco montato in piazza Minerva, a Siracusa, Carlo Verdone, che ha partecipato all’ultima serata dell’Ortigia film festival, la rassegna cinematografica giunta alla 14esima edizione.

Verdone mattatore

Il regista ed attore ha reso omaggio allo scenografo Maurizio Marchitelli, con cui ha collaborato a partire dal 1995 , per poi ricevere il il Premio all’eccellenza cinematografica OFF14. In poco meno di mezz’ora, Verdone ha ricordato le sue esperienze professionali in Sicilia ed alcune disavventure, raccontate nel suo stile, che hanno strappato risate ed applausi. Siparietto anche con il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che, dopo aver ascoltato il desiderio del regista di voler realizzare un film, si è rivolto a lui in romanesco: “Ce penso io”.

Sul palco, prima di Verdone, anche Serena Dandini, che ha parlato di Marchitelli, scenografo di alcuni programmi Rai di successo, come l’Ottavo nano ed il Pippo Kennedy show.

I premi

La giuria del concorso presieduta da Andrea Purgatori con Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi, ha attribuito il Premio al Miglior Film OFF14va a “Settembre” di Giulia Louise Steigerwaltperchè. A ritirare il premio è stata Barbara Ronchi.

La menzione speciale

Una menzione speciale è stata attribuita a “Una Femmina” di Francesco Costabile. Il Premio al Miglior Interprete OFF14 è stato assegnato ex aequo ad Andrea Carpenzano, per “Calcinculo” e a Barbara Ronchi per “Settembre” entrambi presenti alla premiazione.

Miglior sceneggiatura

Il Premio SIAE miglior sceneggiatura OFF14 è andato a “Calcinculo” di Chiara Bellosi. A ritirare il premio è stata la sceneggiatrice Maria Teresa Venditti.

La giuria della sezione internazionale cortometraggi presieduta da Ernesto Assante con Rosa Palasciano e Micaela Di Nardo ha assegnato il premio Miglior Corto OFF14a “Shared Path” della regista Iraniana Negar Naghavi.

Il corto

Il miglior corto della sezione Concorso internazionale Cortometraggi vince anche il Premio Laser Film OFF14 che consiste in un pacchetto di post produzione video di 8 ore di color correction presso i laboratori Laser Film di Roma.

Il Premio Rai Cinema Channel OFF14 va a “Diorama ”di Camilla Carè. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto, del valore di 3.000, da parte di Rai Cinema Channel che godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner.

Il Premio Sebastiano Gesù OFF14 al vincitore del Concorso internazionale Documentari è stato attribuito a “The Yellow Queen. A road movie” di Lucio Arisci dalla giuria presieduta da Federica Di Giacomo e composta dagli allievi CSC, Centro Sperimentale Cinema, sede Sicilia. Una menzione speciale è andata al documentario “Dadalove” di Chiara Agnello.

Migliore attrice rivelazione

Il Premio miglior attrice rivelazione 2022 Cinemaitaliano.info/OFF14 è stato assegnato a Rosa Palasciano. Assegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi il Premio del Pubblico Miglior Film OFF14 è andato a “Una Femmina” di Francesco Costabile. Per la sezione documentari il Premio del Pubblico Miglior Documentario OFF14 “Dadalove”di Chiara Agnello. Per la sezione cortometraggi il Premio del Pubblico Miglior Cortometraggio OFF14 è stato assegnato a “Big”di Daniele Pini.

Eventi collaterali

Ci sono eventi collaterali all’Ortigia film festival, come “Le Vie del Talento” che si chiude il 25 luglio. E’ un percorso, una passeggiata diffusa attraverso la quale gli appassionati e i curiosi hanno la possibilità di scoprire in modo più intimo gli atelier, le botteghe, gli show-room, i concept store e gli studi di grafica e fotografia. Una “Mappa dei Talenti” indica tutti i partecipanti e tutti i luoghi tra Ortigia e la zona Umbertina. Tra questi il fotografo siracusano, Giovanni Tinè, autore dei ritratti “sotto le stelle” degli ospiti dell’Ortigia film festival.