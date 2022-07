la rassegna cinematografica a siracusa

Ci sarà Carlo Verdone tra gli ospiti dell’Ortigia Film Festival, la rassegna cinematografica giunta alla 14esima edizione che si terrà a Siracusa dal 16 al 23 luglio.

L’amicizia tra Verdone e lo scenografo scomparso

L’attore e regista italiano, durante la serata finale, ripercorrerà la carriera dell’amico e scenografo Maurizio Marchitelli, scomparso nel febbraio scorso, con cui Verdone ha collaborato a partire dal 1995 con Viaggi di Nozze fino al 2006 con il film Il mio Miglior Nemico, che gli è valso la candidatura al Premio David di Donatello come miglior scenografo. Tra i numerosi lavori di Verdone di cui ha curato le scenografie anche: Sono Pazzo di Iris Blond, Gallo Cedrone, Ma che colpa abbiamo noi, L’Amore è eterno… finchè dura.

Marchitelli e l’Ortigia film festival

Maurizio Marchitelli è stato un grande amico di Ortigia Film Festival e nella sua lunga carriera ha curato, tra

gli altri, le scenografie di: Americano Rosso di Alessandro D’Alatri, Le mille bolle blu e Camerieri di Leone

Pompucci. Ha firmato più di 250 film pubblicitari, lavorando con Daniele Luchetti, Alessandro D’Alatri, Leone Pompucci, Dario Piana, Alessandro Cappelletti, Ambrogio Lo Giudice, Carlo Sigon, Luca Lucini, Marco Risi, Barry

Kinsman, Dan Nathan, Mike Questa e Angel Gracia.

Il lavoro in Tv

Sue inoltre le scenografie di vari progetti televisivi tra cui Pippo Chennedi show, Parla con me, L’Ottavo Nano.

La serata in omaggio a Maurizio Marchitelli sarà moderata da Steve Della Casa che intervisterà sul palco

Carlo Verdone. Sullo schermo un inedito montaggio tratto dai backstage dei sui film realizzato da Mario

Canale, curato da Luigi Rizza con le musiche di Lele Marchitelli.

Premio a Verdone

A Verdone, che nella sua carriera ha vinto 9 David di Donatello, 9 Nastri d’Argento e 3 Globi d’Oro oltre a

numerosi riconoscimenti, in Italia e all’estero, andrà il premio OFF14 all’Eccellenza Cinematografica. Carlo

Verdone, attore, sceneggiatore, scrittore e regista di grandi successi cinematografici, spesso in bilico tra

comicità e intimismo, è l’autore che più di ogni altro ha saputo raccontare, con sguardo acuto, dissacrante e

sempre originale, i cambiamenti della società e del costume degli italiani in oltre 40 anni.

Il Festival

Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le sezioni non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte che quest’anno sarà la Musica. Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival