evento dal 21 al 29 settembre

Il Comune di Siracusa accelera nella realizzazione di alcuni lavori per il decoro di Ortigia che ospiterà dal 21 al 29 settembre il G7 Agricoltura e Pesca e l’Expo 2024.

I primi interventi

Già domani prenderà il via una serie di opere, realizzate con fondi comunali, in continuità con le altre effettuate nel corso degli anni dall’Amministrazione per riqualificare il centro storico: da largo Aretusa, al Belvedere della Turba, da villetta Aretusa al piazzale di porta Marina o al costruendo ponte ciclopedonale, solo per fare alcuni esempi.

​In attesa dei lavori previsti per l’autunno che riguarderanno l’androne di palazzo Vermexio, via santa Teresa e la zona di via Salomone, in questi giorni l’attenzione si sposta su lavori di portata più limitata che, pur essendo già previsti, verranno anticipati in previsione dei due importanti eventi di fine settembre.

Strade e marciapiedi

Si tratta di interventi che consentiranno di riqualificare tratti di marciapiedi e strade, di riposizionare alcune basole, di riverniciare una parte delle ringhiere del lungomare e di ridipingere, lì dov’è necessario, la segnaletica orizzontale e gli stalli dei parcheggi. Si lavorerà anche sulla vasta rotatoria di riva Nazario Sauro (riqualificata in occasione di lavori stradali che hanno riguardato l’area del lungomare Vittorini) che sarà dotata di illuminazione.

Il sindaco

“Gli sforzi dell’Amministrazione – spiega il sindaco Francesco Italia – riguarderanno anche i servizi di trasporto pubblico e le attività culturali e di intrattenimento. Questi ultimi si svolgeranno in collaborazione con la Fondazione INDA, l’assessorato regionale al Turismo e la presidenza dell’Assemblea regionale siciliana, a corredo della 10 giorni che metterà ancora una volta la nostra meravigliosa città al centro dell’attenzione nazionale e internazionale».

​Il G7 Agricoltura e Pesca si terrà al Castello Maniace dal 26 al 28 settembre ma l’intero centro storico, dal 21 al 29 sarà sede di una grande esposizione dei sistemi agroalimentare e della pesca e delle eccellenze italiane con circa 120 stand dislocati su tutta Ortigia”