il nodo della mobilità nel centro storico di siracusa

“A causa di responsabilità non nostre ma legate al vecchio gestore regionale (Ast ndr) quest’anno non abbiamo potuto attivare le navette per la Ztl di Ortigia”.

Lo afferma a BlogSicilia l’assessore al Turismo ed ai Beni culturali, Fabio Granata, in merito all’assenza del servizio di bus navetta a Siracusa, che, negli anni scorsi, aveva alleggerito il carico di mezzi, perlopiù auto, verso Ortigia. Il fine settimana scorso è stato segnato dalla paralisi del traffico in prossimità dell’ingresso del centro storico e non ci sono buoni auspici per questo.

La vicenda Ast e l’ingresso della Sais

Il riferimento dell’assessore Granata è per l’Ast, estromesso nei mesi scorsi, dalla gestione del trasporto pubblico per mano del Comune di Siracusa, che ha affidato il servizio alla Sais per un periodo di due anni.

“Il bravo collega Pantano ha già programmato con il nuovo gestore il servizio per la prossima estate” taglia corto Granata, consapevole che, ormai, con la stagione estiva verso il tramonto e senza navette, visto che al momento la Sais non è in grado di metterne a disposizione, l’amministrazione avrà un anno di tempo per risolvere il problema.

Il nodo dell’abusivismo

Per Granata, la parola d’ordine è regolamentazione, d’altra parte di cose da sistemare ce ne sono tante, tra cui l’abusivismo legato alla gestione degli apecalessini, le procedure di carico e scarico delle merci in Ortigia. A questi problemi si aggiunge quello del controllo, connesso alla carenza cronica di agenti di Polizia municipale anche se ieri, proprio a BlogSicilia, l’assessore Giuseppe Gibilisco, fedelissimo di Granata, ha annunciato 14 nuovi ingressi nel corpo, a cominciare da settembre.

Gli obiettivi della giunta

“Con l’intera Giunta, dialogando – dice Granata – con gli imprenditori di settore, stiamo cercando di regolamentare meglio i servizi legati ai rifiuti e alla distribuzione alimentare. Francesco Italia in testa, abbiamo la piena consapevolezza di ciò che va migliorato ma siamo orgogliosi del nostro lavoro di questi anni e che, nel 2024 culminerà nel Congresso mondiale delle Guide turistiche a gennaio, negli Stati generali del cinema e nell’ospitalità a Siracusa di un prestigioso format legato alla economia turistica”.

La ristorazione selvaggia

Tra le note dolenti di Ortigia, la proliferazione di ristoranti ma soprattutto l’occupazione di spazi. Basta fare un giro tra le vie attorno a via Roma, come via del Crocifisso, dove i passanti devono fare lo slalom tra tavoli, sedie e camerieri.

“L’esperienza di Edy Bandiera e l’entusiasmo – assicura Granata – del nuovo assessore al Centro storico Salvatore Consiglio stanno ponendo le basi di un rinnovato rapporto di responsabilizzazione degli operatori della ristorazione e di dialogo con i residenti in Ortigia, la cui qualità della vita nella stagione estiva deve essere preservata”.

La promozione turistica

Granata ritiene che, sotto l’aspetto della promozione turistica, l’amministrazione precedente, che, alla fine si è confermata al termine della tornata elettorale, ha lasciato la sua impronta.

“In questi anni e adesso in questi primissimi mesi – dice a BlogSicilia Fabio Granata – della nuova stagione amministrativa, con Francesco Italia e la Giunta abbiamo dato respiro al turismo con una promozione della Città senza precedenti, attraverso una serie di eventi straordinari e memorabili, affiancati alla sempre più solida stagione delle Rappresentazioni classiche. La visione e il sistema di relazioni di Francesco Italia e la mia esperienza nel settore ha determinato stagioni memorabili di concerti, la vetrina glamour della grande Moda, da DeG a Fendi e la promozione straordinaria portata avanti con la nostra Film Commission”