il prefetto di siracusa è il commissario per l'opera

Si conoscerà martedì il vincitore del concorso di idee relativo al progetto per la costruzione dell’ospedale

Dopo si provvederà al controllo delle certificazioni antimafia

Lo stesso vincitore provvederà alla redazione dei 3 progetti: preliminare, definitivo ed esecutivo

Commissario per la realizzazione del nuovo ospedale è il prefetto Giusi Scaduto

L’appalto per la costruzione è di circa 200 milioni di euro

Martedì alle 9 sarà indicato il vincitore del concorso di idee per il progetto relativo alla costruzione del nuovo ospedale di Siracusa indetto dal prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, nominato, nei mesi scorsi, dal Governo nazionale, commissario per la realizzazione della struttura sanitaria.

Il progetto per l’ospedale

Sono state 15 le proposte esaminate dalla commissione che premierà i primi tre classificati: al primo 115.000,00 euro; al secondo 25.000,00; al terzo 20.000,00. Una volta completate le verifiche sul vincitore, che, come da protocollo, sarà sottoposto alle verifiche antimafia, si procederà speditamente verso le fasi successive, quelle più importanti. La stessa azienda, infatti, provvederà alla presentazione del progetto preliminare ed ancora il progetto definitivo entro 120 giorni dall’approvazione del preliminare ed infine il progetto esecutivo entro 60 giorni dall’approvazione del definitivo.

La variante

Il prefetto Giusi Scaduto provvederà “alla variante urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità, acquisizione delle aree e dei pareri delle Amministrazioni competenti, predisposizione degli atti di gara per la selezione dell’appaltatore”.

L’ospedale

L’ospedale sorgerà in contrada Tremmilia, alla periferia nord di Siracusa, dopo una valutazione del professore Pellitteri che, in una perizia, ha valutato le esigenze per una struttura così complessa con i vincoli ambientali, in prossimità dello svincolo autostradale Siracusa-Catania e della Statale 124 e si estenderà su un’area di circa 200 mila metri quadrati di estensione. L’ospedale, che sarà di Secondo livello, avrà una superficie di 60 mila metri quadrati per un totale di 420 posti letto mentre l’investimento complessivo è di 200 milioni di euro di euro.