La fuga e l'inseguimento

Arrestato il secondo giovane che ha fatto esplodere un ordigno a Pachino (SR)

(SR) Era stato arrestato dalla Polizia il primo indagato

La bomba era stata fatta esplodere nella zona delle case popolari di Pachino

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Pachino (SR) in seguito ad alcune indagini, sono riusciti a rintracciare e a denunciare il secondo giovane che, nella serata dell’1 maggio, aveva fatto esplodere un ordigno insieme a un suo coetaneo già tratto in arresto da un poliziotto libero dal servizio. L’episodio aveva scatenato il panico tra i residenti delle case popolari site in via Bissolati.

Una vera e propria bomba

Il Primo maggio un agente del commissariato di Pachino, libero dal servizio, aveva arrestato un giovane di 24 anni, Mario Tavanti, che insieme a un complice riuscito a scappare ha fatto scoppiare un ordigno rudimentale, ad alto potenziale esplosivo, vicino alle case popolari di via Bissolati, scatenando il panico nell’intero quartiere.

La fuga e l’inseguimento

Il poliziotto, subito dopo l’esplosione, con un ciclomotore ha cercato di bloccarli. Uno dei due giovani è riuscito a fuggire a piedi, mentre l’altro ha lanciato il ciclomotore addosso all’agente che però, dopo una colluttazione, è riuscito a bloccarlo. Il giovane, accusato di detenzione e fabbricazione abusiva di esplosivi, esplosioni pericolose, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, è stato posto agli arresti domiciliari. Oggi il fermo del secondo ragzzzao.