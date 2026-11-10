Riccardo Gennuso fa buon viso alla politica espansionista della Lega che ha toccato anche un suo feudo politico. A Pachino, roccaforte elettorale del deputato regionale di Forza Italia e feudo del sindaco Giuseppe Gambuzza, la Lega ha ufficializzato l’adesione di 4 consiglieri, di cui 3 di Forza Italia. Gennuso la mette così: “Non mi hanno tolto nulla, di questi consiglieri 3 non erano più con Forza Italia da sei mesi. L’unico è Gaetano Gennuso ma anche lui era già verso l’addio, come risulta da documenti interni”.

Il sogno dell’assessorato (e il veto di Forza Italia)

Nel racconto a BlogSicilia del deputato c’è anche un movente. Il consigliere Gaetano Gennuso, dice, “aveva velleità nel ricoprire il ruolo di assessore ai Lavori pubblici del Comune di Pachino”. E aggiunge: “Forse, immagina che, con la sua adesione alla Lega, questo suo desiderio si concretizzerà ma quel sogno resterà tale: è inimmaginabile che un assessore, di un altro Comune, sia nella squadra di governo di Pachino. Non sarebbe rispettoso per i pachinesi, da qui la mia decisione e quella del partito di congelare questi propositi”.

Tradotto: la porta della giunta resta chiusa ma il messaggio è rivolto alla Lega che vede dentro il deputato regionale, Carlo Auteri, in corsa, come Gennuso, per un secondo mandato all’Ars. Ed in questa competizione per staccare un nuovo biglietto di ingresso a Palermo ogni consigliere comunale diventa assolutamente strategico.

Il metodo Sammartino

Il caso Pachino non è un episodio isolato, è un metodo. Il partito guidato in Sicilia dal senatore Nino Germanà, trainato dal vicepresidente della Regione Luca Sammartino e dall’ex parlamentare regionale, Giovanni Cafeo, anche lui in corsa alla Regionali del 2027, punta a rafforzare il partito in vista della doppia competizione del prossimo anno.

Nel Siracusano, detto di Auteri, la Lega ha accolto il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, ex Fratelli d’Italia, nel frattempo promosso commissario provinciale ed ora guarda a Sortino, dove il sindaco Vincenzo Parlato, uscito dal Mpa, ha incontrato Sammartino e sta riflettendo. Per inciso, tra i suoi corteggiatori c’è anche Gennuso, alle prese con la lista azzurra.

Dal Siracusano all’Ennese

Il fronte si allarga. A Enna circola con insistenza l’ipotesi che il sindaco di Piazza Armerina e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Nino Cammarata, sia pronto a lasciare il partito di Giorgia Meloni per la Lega come anticipato da ViviEnna. Giovedì 12 novembre è convocata la direzione provinciale con le sole comunicazioni del presidente all’ordine del giorno: un indizio, non una conferma.

Un calcolo, non una chiamata dei cittadini

Gennuso la liquida come manovra di palazzo: “La campagna di espansione della Lega è legittima ma si tratta di un’operazione di calcolo elettorale, non sono certo i cittadini a chiedere ai consiglieri o ai sindaci in carica di cambiare i loro orizzonti politici”. Il calcolo, in effetti, è trasparente: radicarsi nei municipi oggi per pesare alle Regionali del 2027 e alle Politiche, e per rivendicare la guida del centrodestra domani.