è in carcere

Gli agenti di polizia di Siracusa hanno eseguito un fermo nei confronti di cinquantottenne di origini palermitane, accusato di tentata rapina aggravata continuata.

In 30 minuti 4 tentativi di rapina

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo, nella giornata di giovedì, nell’arco di circa mezz’ora, si sarebbe reso protagonista di quattro tentativi di rapine ai danni di esercizi commerciali dell’area del corso Gelone.

L’assalto al supermercato

Si sarebbe presentato con il volto travisato da passamontagna ed armato di forbici al cospetto di una cassiera di un supermercato a cui avrebbe puntato l’arma e gli avrebbe intimato di consegnargli l’incasso custodito nel registratore. Un collega della cassiera, accortosi della presenza di quell’uomo gli avrebbe urlato contro, riuscendo a metterlo in fuga.

Cliente sequestrata

Nel giro di pochi minuti, si sono verificate altre tre tentate rapine ad altrettante tabaccherie nella stessa zona e con le medesime modalità. In un caso, il rapinatore avrebbe afferrato alle spalle una cliente intenta a pagare e puntandole le forbici alla gola avrebbe minacciato la cassiera di consegnargli il denaro. Anche in questi episodi, le reazioni decise e tempestive dei commercianti hanno messo in fuga l’aggressore

Le telecamere

La Squadra Mobile di Siracusa, intervenuta dopo le segnalazioni, ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei negozi, dalla cui visione è stato possibile innanzitutto ricostruire il modus operandi fino a individuare che vi fosse un unico autore. Poche ore dopo, l’uomo è stato identificato e rintracciato all’interno di una comunità dove alloggia da circa un anno, situato a pochi passi dagli esercizi commerciali presi di mira.

Il fermo

Al fine di eludere le attività investigative immediatamente avviate, l’uomo aveva tentato di disfarsi degli indumenti indossati durante le tentate rapine, gettandoli dentro un bidone dell’immondizia presente in un’area comune della residenza ove dimorava. Gli agenti della Squadra Mobile, a quel punto, hanno procedeva al fermo di indiziato di delitto e condotto l’uomo nel carcere di Cavadonna, in attesa di giudizio di convalida.