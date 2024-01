sanzioni per i trasgressori

Blitz degli agenti della Questura di Siracusa e del commissariato di Ortigia, delle Volanti, in collaborazione con la Polizia municipale, contro i parcheggiatori abusivi.

Il fenomeno

In particolare, i controlli hanno interessato Ortigia, il centro storico della città, e le area circostanti, dove si concentra il grosso del fenomeno per via dell’arrivo di numerose auto, con a bordo turisti, a cui spillare denaro, con le buone o magari con qualche pressione.

Le zone controllate

Il giro di vite ha interessato: via Bengasi, viale Regina Margherita, via De Benedictis, la zona del mercato di Ortigia, il molo Sant’Antonio, piazzale delle Poste e Riva Forte Gallo.

Le sanzioni

“Gli agenti, dopo aver effettuato, nei giorni scorsi, minuziosi servizi monitorando e documentando le attività illegali commesse dai parcheggiatori abusivi, hanno messo in campo un’efficace azione repressiva che si è concretizzata con l’identificazione, la denuncia e le relative sanzioni emesse a carico di alcuni soggetti” spiegano dalla Questura di Siracusa. “L’operazione odierna – si legge nella nota della Questura di Siracusa – si innesta nel più ampio impegno operativo che la Questura aretusea sta profondendo per contrastare la recrudescenza di fenomeni di microcriminalità che destano preoccupazione nella cittadinanza”.

Giro di vite nel Palermitano

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno sorpreso 25 parcheggiatori abusivi. I controlli sono scattati in centro e anche in periferia. Di questi 14 posteggiatori sono stati denunciati perché recidivi. In questo caso la legge prevede la pena dell’arresto da 6 mesi a un anno e un’ammenda da 2 a 7 mila euro. In due casi è scattata anche la denuncia perché i parcheggiatori si sono rifiutati di fornire le generalità.

Le somme di denaro trovate in possesso dei guardiamacchine sono state sequestrate per la confisca. I controlli continueranno nei prossimi giorni, soprattutto nel fine settimana, e saranno intensificati nelle zone del centro interessate dalla movida.