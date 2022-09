bloccati dai poliziotti di siracusa

Gli agenti delle Volanti e della Polizia municipale di Siracusa hanno denunciato 2 parcheggiatori abusivi, di 39 e di 22 anni, già conosciuti alle forze di polizia e già destinatari di apposito daspo urbano. Il controllo è scattato nell’area del Parco archeologico di Siracusa, che custodisce tesori come il Teatro greco.

Pettorine di una cooperitiva fantasma

Secondo quanto emerge nella ricostruzione della polizia, i due avrebbero indossato le pettorine di una cooperativa inesistente per ingannare gli automobilisti, assicurando sulla regolarità del loro lavoro, del resto avrebbero rilasciato anche dei tagliandi. Al termine dei controlli, gli agenti hanno sequestrato 113 ticket e 65 euro in contanti.

I controlli precedenti

Nei mesi scorsi ci sono stati, in questa stessa zona, altri controlli. Le Volanti, in meno di 48 ore, denunciarono 4 persone. Gli indagati, già destinatari del Daspo urbano, si fingevano parcheggiatori autorizzati dal Comune e chiedevano del denaro agli automobilisti. Gli ultimi due, rispettivamente, furono accusati di truffa e sostituzione di persona, oltre che di aver violato il Daspo.

Blitz della Polizia municipale

Nei giorni precedenti, erano stati gli agenti della Polizia municipale a compiere delle verifiche nell’area del Teatro greco. Al lavoro, ce ne erano due, ma uno di loro, appena vide arrivare dalla sua parte le forze dell’ordine, salì in sella ad uno scooter, non prima di inveire contro gli agenti, scappando a forte velocità tra le scolaresche in visita all’area archeologica.