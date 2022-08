destinatari del daspo

Gli agenti della Polizia municipale e della Questura hanno portato a termine un blitz contro due parcheggiatori abusivi operanti nell’area del Parco archeologico di Siracusa.

Sono stati identificati e multati, dai controlli è emerso che i due sono recidivi, destinatari di un Daspo, per cui non si sarebbero potuti trovare in questa zona.

I controlli precedenti

Nei mesi scorsi ci sono stati, in questa stessa zona, altri controlli. Le Volanti, in meno di 48 ore, denunciarono 4 persone. Gli indagati, già destinatari del Daspo urbano, si fingevano parcheggiatori autorizzati dal Comune e chiedevano del denaro agli automobilisti. Gli ultimi due, rispettivamente di 39 e di 22 anni, sono accusati di truffa e sostituzione di persona, oltre che di aver violato il Daspo.

Blitz della Polizia municipale

Nei giorni precedenti, erano stati gli agenti della Polizia municipale a compiere delle verifiche nell’area del Teatro greco. Al lavoro, ce ne erano due, ma uno di loro, appena vide arrivare dalla sua parte le forze dell’ordine, salì in sella ad uno scooter, non prima di inveire contro gli agenti, scappando a forte velocità tra le scolaresche in visita all’area archeologica.