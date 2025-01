Il parcheggio di via Damone, costato al Comune di Siracusa circa 3 milioni di euro di soldi pubblici salvo poi accorgersi che era stato realizzato in un’area destinata a verde, a giochi e sport, sarà chiuso.

L’ordinanza

O meglio, il dirigente del settore Mobilità e trasporti del Comune di Siracusa ha annullato, in autotutela, l’ordinanza dell’agosto scorso che disponeva “l’apertura del parcheggio Damone”, assolutamente strategico per la tenuta del commercio del Centro naturale commerciale di via Tisia e via Pitia dopo che la riqualificazione dell’area ha tagliato i posti auto lungo il perimetro della zona.

L’interrogazione che ha svelato l’abuso

Per i commercianti si tratta di una vera mazzata che ritiene surreale tutta la vicenda, soprattutto perché si è scoperto solo il mese scorso che l’opera è abusiva, emersa dopo un’interrogazione del consigliere comunale di Forza Italia, Ferdinando Messina e di Insieme, Ivan Scimonelli, il cui gradimento, in questa parte della città, è crollato. “Realizzare un’opera cosi strategica senza verificare che si possa realmente realizzare e’ assurdo” tagliano corto l’associazione Cenaco, per cui questo parcheggio ” è vitale per l’area, che rappresenta oggi una delle zone commerciali più importanti di Siracusa, grazie all’impegno e al lavoro degli operatori locali”.

I due consiglieri attaccati dai commercianti

“Due consiglieri comunali – dicono i commercianti del Cenaco – dell’opposizione, Messina e Scimonelli, hanno ottenuto la chiusura del parcheggio non per il bene della città, ma per una cattiveria personale, dettata da una sconfitta politica che non si è mai sopita. Il loro obiettivo è chiaro: non interessa loro il benessere della collettività, ma solo una lotta di potere volta a minare l’amministrazione comunale e colpire il sindaco. Una manovra che, pur essendo legittima politicamente, non tiene conto delle gravi conseguenze che sta causando a cittadini e commercianti, messi in difficoltà da scelte politiche strumentali”

Le ripercussioni economiche

I commercianti del Cenaco sono certi che l’impossibilità di usare il parcheggio scoraggerà i clienti a recarsi fin lì, per cui ci sarà un crollo degli affari. “Come commercianti, siamo estremamente preoccupati per le pesanti ripercussioni. parcheggio di Via Damone è un elemento cruciale per il buon funzionamento di un’area che ha visto significativi investimenti e rinnovamento. La sua chiusura accelererà il rallentamento delle attività commerciali e rischia di vanificare gli sforzi compiuti per rendere questa zona più vivibile e attrattiva”.

“Fate qualcosa”

“Chiediamo pertanto un intervento urgente da parte delle istituzioni per trovare una soluzione che permetta la riapertura e la valorizzazione di questo parcheggio, evitando che interessi politici di parte pregiudichino il futuro commerciale e sociale di una zona fondamentale per Siracusa” concludono i commercianti.