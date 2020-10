la denuncia dell'ex assessore alla viabilità di siracusa

Parcheggio selvaggio a Siracusa ma se fosse solo questo sarebbe un problema comune a tanti Comuni siciliani. Ma in piazza Santa Lucia, una delle zone più amate dai siracusani, gli automobilisti sono andati oltre, lasciando il proprio mezzo sulle aiuole per recarsi, pochi metri più avanti, al mercatino della domenica. Come se non bastasse, questa palese violazione, secondo quanto denunciato dall’ex assessore alla Viabilità del Comune di Siracusa, Salvatore Piccione, è avvenuta sotto lo sguardo degli agenti della Polizia municipale.

“Questo è lo spettacolo che presentava in piazza Santa Lucia: evidentemente le aiuole sono diventate – dice l’ex assessore alla Viabilità del Comune di Siracusa, Salvatore Piccione – nuove aree di sosta e guai a chi si lamenta che a Siracusa mancano i parcheggi. Ovviamente tutto accadeva alla presenza dei vigili urbani (ne ho contati quattro, compreso un ausiliario del traffico), che sono passati e ripassati da lì del tutto indifferenti, evidentemente troppo impegnati nella passeggiata domenicale al mercato”

“Forse i nostri tutori dell’ordine – spiega l’ex assessore alla Viabilità del Comune di Siracusa, Salvatore Piccione – per fare rispettare le regole aspettano un nuovo lockdown, nel qual caso saranno di nuovo tutti inflessibili ad emettere multe e sanzioni di ogni tipo. La verità è sotto gli occhi di tutti, non ci sono scuse, non serve a nulla la giustificazione infondata che non ci sono abbastanza vigili: oggi in piazza c’erano e hanno tollerato lo scempio mostrato in foto (ripetuto lungo l’intero perimetro della piazza)”.

L’ex assessore alla Viabilità, insieme all’ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, è tra le vittime dei parcheggiatori abusivi, sotto processo per l’intimidazione allo stesso Garozzo, culminata con l’incendio della sua auto nel novembre del 2017. Secondo quanto ricostruito dai magistrati della Procura, pure l’ex assessore avrebbe subito “pressioni” dai 3 imputati contrario al pugno duro dell’allora amministrazione contro i parcheggiatori abusivi.