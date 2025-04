Paura a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa, per l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. La sparatoria si è verificata ieri sera, intorno alle 18, e sono stati alcuni residenti della zona a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini dei carabinieri

I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri del comando provinciale di Siracusa e della stazione di Cassibile che hanno avviato le indagini per ricostruire l’intera vicenda. Dalle informazioni in possesso agli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, non ci sono persone ferite.

I controlli negli ospedali

I militari hanno compiuto dei controlli negli ospedali, in particolare in quelli più vicini, il Di Maria di Avola e l’Umberto I di Siracusa ma non sono passate persone ferite da colpi d’arma da fuoco.

Spari a Siracusa

Appena una settimana fa alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un 48enne rimasto ferito alle gambe. L’episodio è avvenuto in via Marco Costanzo, nella zona nord di Siracusa, a due passi dal parco Robinson di Bosco Minniti. La vittima è stata soccorsa e trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa.