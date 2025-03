Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un 48enne rimasto ferito alle gambe. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio in via Marco Costanzo, nella zona nord di Siracusa, a due passi dal parco Robinson di Bosco Minniti. La vittima è stata soccorsa e trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ma non sono ancora del tutto chiare le condizioni dell’uomo. Sul caso, ci sono le indagini degli agenti di polizia di Siracusa che stanno provando a ricostruire la vicenda.