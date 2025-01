intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato in un’abitazione nella tarda serata di ieri in via Iblea, nel cuore di Melilli, nel Siracusano. Il proprietario dell’appartamento, che si trova all’ultimo piano di una palazzina, è riuscito a scampare alle fiamme ed è stato lui stesso a chiedere l’intervento dei soccorsi.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Augusta e Priolo che hanno fatto evacuare l’immobile per motivi di sicurezza. Le operazioni di spegnimento sono state molto difficoltose per via del fatto che la strada è molto stretta e solo dopo alcune ore di intervento i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme.

Le indagini sulle cause

Il tetto è stato totalmente distrutto, frattanto sono state avviate le indagini per comprendere le ragioni che hanno scatenato il rogo.