Paura a Ortigia dove una giovane donna armata di un grosso coltello in strada minacciava passanti e turisti. Un episodio già avvenuto nei giorni scorsi quando la stessa donna aveva minacciato commercianti e pasanti nella medesima zona aparentemente senza un giustificato motivo.

Al ripresentarsi della donna ramta di coltello, ieri però, intervenivano gli agenti del commissariato di Ortigia allertati da alcuni passanti con una chiamata al numero di emergenza.

All’arrivo della polizia la donna gettava via il grosso coltello ma non riusciva a non farsi vedere dai poliziotti che le si avvicinavano. La donna si dava ad una precipitosa fuga inseguita dai poliziotti. Raggiunta poco dopo si aggrappava mani e piedi ad un palo della luce per evitare di essere fermetata e reagiva mordendo le mani dei poliziotti che cercavano di districarla dal palo.

Immobilizzata la donna è stata identificata in Georgete Haidu, romena di 38 anni senza fissa dimora. La Haidu è stata trovata iun possesso di un secondo grosso coltello in aggiunta a quello di cui si era disfatta. Si tratta di arnesi da cucina.

Georgeta Haidu è stata arrestata con l’accusa di porto e detenzione ingiustificata di arma da punta e taglio, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Ricostruita la vicenda glia genti le imputanoa nche le minacce dei giorni precedenti sempre ai comerciantid ella zona dell’isola di Ortigia, vicenda che aveva fattos coppiare una sorta di timore in zona per l’improvvisa apparizione della donna pronta a minacciare chiunque con il suo coltello.

Nonostante le minacce e la resistenza, però, non aveva mai aggredito nessuno veramente. Durante i controlli di ieri inoltre gli agenti delle Volanti hanno denunciato un giovane di 29 anni, trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e segnalato all’Autorità Amministrativa competente un altro giovane di 22 anni, per uso personale di cocaina