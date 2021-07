intervento dei vigili del fuoco

Incendio nella zona del Lido di Noto

Le fiamme stanno minacciando le abitazioni

Paura tra i residenti della località balneare

Roghi nella Valle dell’Anapo, nella zona di Floridia e Priolo

Paura al Lido di Noto, nel Siracusano, per lo scoppio di un vasto incendio che sta minacciando le abitazioni. Secondo quanto riferiscono dei testimoni, le fiamme si sono originate dopo il ponte, in prossimità dell’ingresso dell’autostrada Siracusa-Gela, allo svincolo di Noto.

Sono stati i passanti a chiedere l’intervento dei soccorritori e dei vigili del fuoco, invece, alcune famiglie, temendo di rimanere intrappolate in casa, hanno pensato di uscire per evitare guai peggiori.

Fiamme nel Siracusano

Le alte temperature, oltre i 40 gradi, e le folate di vento caldo stanno alimentando il muro di fiamme che i pompieri, sia del distaccamento di Noto sia del comando provinciale di Siracusa, stanno provando ad abbattere. Fiamme anche nella zona di Priolo ed a Floridia, in prossimità dei monti Climiti ma i roghi sono tornati nella Valle dell’Anapo

Incendio doloso

Il fumo ha, comunque, invaso le strade, con gravi rischi per la sicurezza mentre, con il passare delle ore, si rafforza l’ipotesi che, dietro questo rogo, ancora una volta, possa esserci la mano degli attentatori.

Fiamme a Noto nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi, un vasto incendio si era originato nel cuore di Noto, a ridosso del centro storico della città barocca, rendendo molto difficili le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, della Protezione civile e della Forestale. Da un paio di mesi, comunque, la zona del Siracusano è costantemente vittima di vasti incendi, alcuni dei quali hanno danneggiato zone naturalistiche.

Incendio nel Palermitano

Gli incendi stanno, comunque, stringendo in una morsa la Sicilia: all’alba di oggi, in via Antonio Marinuzzi (zona Oreto – Stazione Centrale) a Palermo i pompieri hanno messo in salvo ben 6 nuclei familiari, residenti in una palazzina colpita dalle fiamme.

Rogo nell’Ennese

Nelle ore scorse, alle pendici di Enna, le fiamme dopo avere risalito il costone fino al corso Sicilia, minacciando per ore un rifornimento di benzina, hanno proseguito fino a sotto il Belvedere Marconi.

FOTO DI PAOLO INTERLANDO