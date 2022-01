fermato dalla polizia municipale

E’ stato bloccato con un coltello poco prima di incontrare il sindaco di Floridia, Marco Carianni. E’ accaduto ieri sera al Municipio di Floridia, nel Siracusano, dove l’aggressore, un giovane residente in un altro Comune, si era recato per parlare con il primo cittadino, che aveva deciso di concedergli un appuntamento per una richiesta di aiuto, non del tutto chiara.

Il racconto del sindaco

“Ho avuto notizia – dice a BlogSicilia il sindaco Marco Carianni – che due persone, un uomo ed una donna, desideravano essere aiutate. Ho deciso di incontrarli nel tentativo di comprendere di cosa avessero bisogno ma quando una dipendente ha chiesto loro di indossare le mascherine il giovane è andato in escandescenze. Si è poi scoperto che aveva con se un coltello ed ha anche tentato di aggredire gli agenti della Polizia municipale che erano intervenuti”.

Le indagini

Come riferito dal sindaco di Floridia, sono poi arrivati i carabinieri che hanno placato l’aggressore, la cui posizione è al vaglio degli stessi militari. Della vicenda è stata informata la Procura di Siracusa mentre sono in corso le indagini per verificare quali fossero le intenzioni del giovane sebbene il ritrovamento del coltello faccia pensare a propositi poco pacifici. Gli investigatori sono al lavoro per accertarsi dello stato psico-fisico del giovane.

Segnale pericoloso

“Questo episodio è avvilente – dice a BlogSicilia il sindaco di Floridia, Marco Carianni – ed è il segnale di un momento sociale molto difficile che stiamo vivendo. Le istituzioni non devono perdere la calma ma soprattutto il mio invito è di non rispondere con la violenza alla violenza. Certo, quanto accaduto suona come un campanello d’allarme, per cui è assolutamente necessario che i toni rimangano sempre abbassati”.

“Quello che non ti aspetti, ma che fa parte di questa triste realtà è che facendo il sindaco metti anche a rischio la tua vita. Quello che non ti aspetti, ma che fa parte di questa triste realtà è che facendo il sindaco metti anche a rischio la tua vita” ha scritto il sindaco sulla sua pagina social.

