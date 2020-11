Paura del contagio nel Siracusano, un altro sindaco chiude le scuole

Gaetano Scariolo di

12/11/2020

Lo avevano già fatto i sindaci di Portopalo, Palazzolo Acreide, Carlentini e Lentini, a loro si è accodato pure il sindaco di Floridia, Marco Carianni, che, nella serata di ieri, ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole, quelle di competenza comunali. Non a tempo indeterminato, visto che le amministrazioni locali non possono farlo, ma per pochi giorni, al fine di consentire gli interventi di sanificazione dei locali. E’ questo l’unico strumento in mano ai sindaci per sospendere le lezioni, sotto la spinta, evidentemente delle famiglie, preoccupate per la sorte dei loro figli. A Floridia, si sono verificati casi positivi in due istituti, creando non pochi allarmi tra la popolazione, in più è scoppiato un focolaio in una casa di riposo, l’istituto Don Orione, con 25 positività accertate, tra anziani ed operatori. “Per motivi di sicurezza e sanità pubblica, occorre che nei giorni 13 e 14 novembre, i locali degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio comunale dovranno rimanere inibiti anche all’accesso di operatori degli uffici di segreteria ed a chiunque altro” spiega il sindaco Marco Carianni nella sua ordinanza. Inoltre, “la riapertura degli Istituti Scolastici pubblici dovrà avvenire il giorno 16/11/2020, dopo avere provveduto ad aerare e lavare i pavimenti degli ambienti trattati”. Sul fronte dell’epidemia, secondo i dati diffusi dall’amministrazione di Floridia, sono 95 i casi positivi, con un incremento di 8 unità. “Il dato è comprensivo anche delle positività riscontrare all’interno dell’istituto Don Orione. Il totale dei soggetti in isolamento fiduciario è pari 24”. Sono 1.487 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9839 tamponi effettuati; 27 i decessi, che portano il totale a 762. Con i nuovi casi salgono così a 23.564 gli attuali positivi con un incremento di 732. Di questi 1.578 sono i ricoverati con un incremento di 35: 1376 in regime ordinario con un aumento di 22 ricoveri e 202 in terapia intensiva con un aumento di 7 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 21.986. I guariti sono 728. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 531, Ragusa 281, Trapani 225, Messina 138, Catania 131, Siracusa 76, Caltanissetta 60, Enna 30 Agrigento 15.

Lo avevano già fatto i sindaci di Portopalo, Palazzolo Acreide, Carlentini e Lentini, a loro si è accodato pure il sindaco di Floridia, Marco Carianni, che, nella serata di ieri, ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole, quelle di competenza comunali.

Non a tempo indeterminato, visto che le amministrazioni locali non possono farlo, ma per pochi giorni, al fine di consentire gli interventi di sanificazione dei locali. E’ questo l’unico strumento in mano ai sindaci per sospendere le lezioni, sotto la spinta, evidentemente delle famiglie, preoccupate per la sorte dei loro figli. A Floridia, si sono verificati casi positivi in due istituti, creando non pochi allarmi tra la popolazione, in più è scoppiato un focolaio in una casa di riposo, l’istituto Don Orione, con 25 positività accertate, tra anziani ed operatori.

“Per motivi di sicurezza e sanità pubblica, occorre che nei giorni 13 e 14 novembre, i locali degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio comunale dovranno rimanere inibiti anche all’accesso di operatori degli uffici di segreteria ed a chiunque altro” spiega il sindaco Marco Carianni nella sua ordinanza. Inoltre, “la riapertura degli Istituti Scolastici pubblici dovrà avvenire il giorno 16/11/2020, dopo avere provveduto ad aerare e lavare i pavimenti degli ambienti trattati”.

Sul fronte dell’epidemia, secondo i dati diffusi dall’amministrazione di Floridia, sono 95 i casi positivi, con un incremento di 8 unità. “Il dato è comprensivo anche delle positività riscontrare all’interno dell’istituto Don Orione. Il totale dei soggetti in isolamento fiduciario è pari 24”.

Sono 1.487 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9839 tamponi effettuati; 27 i decessi, che portano il totale a 762.

Con i nuovi casi salgono così a 23.564 gli attuali positivi con un incremento di 732. Di questi 1.578 sono i ricoverati con un incremento di 35: 1376 in regime ordinario con un aumento di 22 ricoveri e 202 in terapia intensiva con un aumento di 7 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 21.986. I guariti sono 728.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 531, Ragusa 281, Trapani 225, Messina 138, Catania 131, Siracusa 76, Caltanissetta 60, Enna 30 Agrigento 15.